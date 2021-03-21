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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da vaka artışı ek tedbirleri gündeme getirdi

DHA

Yalova'da vaka artışı ek tedbirleri gündeme getirdi


Cem Mete OKUR Semih ŞAHİN / YALOVA, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise ilk sırada yer alan Yalova'da, ek tedbirler gündeme geldi. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Valisi başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu´nun yarın toplanarak ek tedbirler alacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı  tarafından illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Açıklamaya göre; 100 binde 275,31'lik vaka oranıyla Yalova, artış oranında Türkiye genelinde 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise 1´ci il oldu. Yüksek riskli iller arasında yer aldığından sokağa çıkma kısıtlamasının  uygulandığı kentte cadde ve sokakların  boşaldığı görüldü.
`VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRLERE UYMALI´
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, kent sakinlerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına, her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda uyardı. Tutuk, "Yalova'daki artış bizleri üzüyor. Yalova Valiliği ve Belediye olarak tedbirleri aldık. Vaka artışının sebeplerini araştırıyoruz. Yalova, üç büyük şehrin, geçiş güzergahında yer alıyor. Günlük, tersane ve sanayi tesislerinde çalışmak için çeşitli illerden çok sayıda insan geliyor. Aynı zamanda yazlıkçıların da rağbet ettiği bir kent. Bunların hepsi vaka artışını etkiliyor. Koronavirüse yakalanan hasta sayısını düşürmek ise vatandaşlarımızın elinde. Duyarlı olup, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat edilmeli" dedi.
'EK TEDBİRLER GÜNDEMDE'
Vaka artışlarıyla birlikte ek tedbirlerin gündeme geldiğini kaydeden Tutuk, "Yarın Yalova Valisi başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu toplanacak. Yükselişin ek tedbirler getireceği kaçınılmaz. Yaşanan artışdan dolayı çok özel, ek tedbirler gelecek" diye bilgi verdi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Semih ŞAHİN-Cem Mete OKUR
2021-03-21 13:18:58

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