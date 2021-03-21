Yalovaspor - Osmaniyespor: 0-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalovaspor - Osmaniyespor: 0-2

DHA

Yalovaspor - Osmaniyespor: 0-2


Recep CAN/YALOVA,(DHA)SAHA: Yalova Atatürk
HAKEMLER: Erdal Yılmaz xx, Erhan Gündoğdu xx, Ömer Lütfü Aydın xx
YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx), Ramiz Ok (xx) (Dk.58 Fatih Taşdelen x), Ferit Erişçi (xx), Mehmet Murat Gülbaba (xx), Ferat Yaşar (xx), Mustafa Serkan Demirel (xx) (Dk.84 Yunus Emre Aydemir ?), Doğancan Aynacı (xx) (Dk.58 Batuhan Eren x), Sinan Uzun (xx), Onurcan Küçük (xx) (Dk.84 Yusuf Akdemir ?), Turgay An (xx) (Dk.45+1 Fazlı Ayan x), İbrahim Anıl Tekeli (xx)
OSMANİYESPOR: Yağızcan Akyürek (xxx), Erkan Çam (xxx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xxx), Kerim Bölük (xxx), Emre Baysal (xxx), Bekir Can Kara (xxx) (Dk.90+3 Ali Ateş ?), Alpay Aldemir (xxx) (Dk.90+4 Bora Yılmaz ?), Soner Birinci (xxx), Oğuzhan Bozkurt (xxx) (Dk.29 Alper Yener xx), Yavuz Koç (xxx) (Dk.90+4 Atakan Ekiz ?), Burak Evren (xxx)
GOLLER: Dk.2, Dk. 55 Yavuz Koç (Osmaniyespor)
SARI KARTLAR: Onurcan Küçük, Ferit Erişçi (Yalovaspor), Yağızcan Akyürek, Kerim Bölük (Osmaniyespor)Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, sezonun 27'nci haftasında kendi evinde konuk ettiği Osmaniyespor Futbol Kulübü´ne 2-0´lık skorla yenildi. Maç boyunca istediği oyunu sergileyemeyen Yeşil-Kırmızılılar, 17 puanla son sıraya demir attı ve en yakın rakibi olan düşme hattındaki Arhavispor ile arasındaki puan farkı 5 oldu. Konuk Osmaniyespor´un 2 golüne de imza atan Yavuz Koç, takımını galibiyete taşıdı. Osmaniyespor bu sonuçla puanını 32 yaparak grupta 9. sıraya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Osmaniyespor, sağ kanattan geliştirdiği atakta Erkan Çam´ın Yalovaspor ceza sahası içine ortasında Yavuz Koç´un yerden düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
22. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Bekir Can Kara ortaladı, Oğuzhan Bozkurt´un kafa vuruşunda ağlara giden topu Yalovaspor file bekçisi Ahmet Pekgöz 2 hamlede kontrol etti.
31. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Doğancan´ın ceza sahası içine ortasında Sinan´ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
43. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Ramiz´in pasıyla topla buluşan Doğancan hızla ceza sahasına girdi. Doğancan´ın düzgün vuruşunda çatala giden topu kaleci güçlükle çıkardı.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Ramiz´in uzun pasıyla topla buluşan Sinan Uzun´un ceza sahasına ortasında Ferit Erişçi´nin kafa vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.
55. dakikada Osmaniyespor´un geliştirdiği atakta soldan atılan pasla ceza sahasına giren ilk golün sahibi atılan pasla ceza sahasına giren ilk golün sahibi Yavuz Koç, Ferat Yaşar´ın müdahalesine rağmen topu kaptırmadı. Kaleci Ahmet´in açılmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.
62. dakikada orta sahadan ani gelişen Yalovaspor atağında Batuhan´ın savunmanın arkasına sarkan Fatih Taşdelen´e pasında kaleciyle karşı karşıya gelen Fatih´in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-03-21 16:39:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da vaka artışı ek tedbirleri gündeme getirdi
YEREL HABERLER Yalova'da vaka artışı ek tedbirleri gündeme getirdi
Jandarma'dan silah kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Jandarma'dan silah kaçakçılarına operasyon
Muhammed Ali es- Sabuni'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı
YEREL HABERLER Muhammed Ali es- Sabuni'nin cenazesi toprağa verilmek ...