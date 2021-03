Yalovaspor - Osmaniyespor: 0-2

Recep CAN/YALOVA,(DHA)SAHA: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Erdal Yılmaz xx, Erhan Gündoğdu xx, Ömer Lütfü Aydın xx

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx), Ramiz Ok (xx) (Dk.58 Fatih Taşdelen x), Ferit Erişçi (xx), Mehmet Murat Gülbaba (xx), Ferat Yaşar (xx), Mustafa Serkan Demirel (xx) (Dk.84 Yunus Emre Aydemir ?), Doğancan Aynacı (xx) (Dk.58 Batuhan Eren x), Sinan Uzun (xx), Onurcan Küçük (xx) (Dk.84 Yusuf Akdemir ?), Turgay An (xx) (Dk.45+1 Fazlı Ayan x), İbrahim Anıl Tekeli (xx)

OSMANİYESPOR: Yağızcan Akyürek (xxx), Erkan Çam (xxx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xxx), Kerim Bölük (xxx), Emre Baysal (xxx), Bekir Can Kara (xxx) (Dk.90+3 Ali Ateş ?), Alpay Aldemir (xxx) (Dk.90+4 Bora Yılmaz ?), Soner Birinci (xxx), Oğuzhan Bozkurt (xxx) (Dk.29 Alper Yener xx), Yavuz Koç (xxx) (Dk.90+4 Atakan Ekiz ?), Burak Evren (xxx)

GOLLER: Dk.2, Dk. 55 Yavuz Koç (Osmaniyespor)

SARI KARTLAR: Onurcan Küçük, Ferit Erişçi (Yalovaspor), Yağızcan Akyürek, Kerim Bölük (Osmaniyespor)Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, sezonun 27'nci haftasında kendi evinde konuk ettiği Osmaniyespor Futbol Kulübü´ne 2-0´lık skorla yenildi. Maç boyunca istediği oyunu sergileyemeyen Yeşil-Kırmızılılar, 17 puanla son sıraya demir attı ve en yakın rakibi olan düşme hattındaki Arhavispor ile arasındaki puan farkı 5 oldu. Konuk Osmaniyespor´un 2 golüne de imza atan Yavuz Koç, takımını galibiyete taşıdı. Osmaniyespor bu sonuçla puanını 32 yaparak grupta 9. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Osmaniyespor, sağ kanattan geliştirdiği atakta Erkan Çam´ın Yalovaspor ceza sahası içine ortasında Yavuz Koç´un yerden düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

22. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Bekir Can Kara ortaladı, Oğuzhan Bozkurt´un kafa vuruşunda ağlara giden topu Yalovaspor file bekçisi Ahmet Pekgöz 2 hamlede kontrol etti.

31. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Doğancan´ın ceza sahası içine ortasında Sinan´ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

43. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Ramiz´in pasıyla topla buluşan Doğancan hızla ceza sahasına girdi. Doğancan´ın düzgün vuruşunda çatala giden topu kaleci güçlükle çıkardı.

53. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Ramiz´in uzun pasıyla topla buluşan Sinan Uzun´un ceza sahasına ortasında Ferit Erişçi´nin kafa vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.

55. dakikada Osmaniyespor´un geliştirdiği atakta soldan atılan pasla ceza sahasına giren ilk golün sahibi atılan pasla ceza sahasına giren ilk golün sahibi Yavuz Koç, Ferat Yaşar´ın müdahalesine rağmen topu kaptırmadı. Kaleci Ahmet´in açılmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

62. dakikada orta sahadan ani gelişen Yalovaspor atağında Batuhan´ın savunmanın arkasına sarkan Fatih Taşdelen´e pasında kaleciyle karşı karşıya gelen Fatih´in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2021-03-21 16:39:33



