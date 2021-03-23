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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kivili Lokum ve sucuğa tam not

İHA

Kivili Lokum ve sucuğa tam not

Altınova Belediyesi’nin kadınların üreterek aile bütçelerine katkı sağlamaları ve yerel ürünlerin markalaşması için kuruluşuna öncülük ettiği kadın kooperatifi, ilk meyvelerini vermeye başladı.
Yalova Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçenin önemli üretim markası kividen yaptığı cevizli, fındıklı ve bademli lokum ve sucuk tadı ile büyük beğeni topladı. Kısa süre önce kurulmasına rağmen ilçe ile özdeşleşen kivi, çilek ve diğer tarım ve bitki ürünleri üzerinde çalışmalara yoğunlaşan Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatif, ilk ürünleri ile tam puan aldı. Üretimin ve dağıtımın merkezi konumunda olan kivi ile yaptıkları cevizli, fındıklı ve bademli lokum ve sucuğun ilk tadımını ise Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral yaptı. Kadınların yaptığı kivili lokum ve sucuğun kendine has tadı ve damakta bıraktığı lezzet ile çok beğendiklerini belirten Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Fatma Sancaktutan’ı tebrik ettiler.
Kadın istihdamının artması, kırsal ve tarımsal kalkınma için kooperatifleşmenin ve özellikle kadın dayanışmasının önemine dikkat çeken Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinin toplum için çok anlam ifade ettiğini söyledi. Bu sebeple kadın kooperatiflerine verilen desteklerinin artarak devam edeceğini kaydeden Dr. Metin Oral, Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin de kısa sürede örnek çalışmalara imza attığını belirtti.
Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Sancaktutan, hedeflerinin kadın istihdamını arttırmak olduğunu ifade ederek, “Biz gözüken 7 kişiyiz, ortak sayımız 97. Çıktığımız bu yolda gözükmeyen birçok kahramanımız, tarlada bize ürün yetiştiren sayısız kadınımız var. İstanbul'daki tüketici kooperatifleri, Kadıköy Belediyesi, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Antalya'da bizim markamızı görebilirsiniz. Hedeflerimiz arasında daha çok kadına istihdam sağlamak var” ifadelerini kullandı.
Kooperatifte Altınova'ya özgü birçok ürün ve lezzet hazırlamak için çalıştıklarını açıklayan Kooperatif Başkanı Fatma Sancaktutan üreten kadınların sayısının her gün artığını ifade ederek, “Anneyiz, ev hanımıyız, hem de üreterek aile bütçemize ve ilçemize katma değer yaratıyoruz. Sayın Başkanımız ve Kaymakamımızın destekleri ile daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz” dedi.
Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Fatma Sancaktutan, hedeflerinin bölgenin önemli değerlerini oluşturan yöresel ve doğal ürünlerin üretiminin sağlayarak Altınova’nın ekonomisine kazandırılması ve bölge kadınlarının istihdamının arttırılması olduğunu sözlerine ekledi.

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