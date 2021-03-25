“Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu”

Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Geçtiğimiz yıl yine MemurSen hizmet kolu içinde en çok üye artıran sendika 5 bin üye artışıyla Büro MemurSen oldu” dedi.

Yazgan, Büro MemurSen Yalova Şubesi’nin 3. Olağan Kongresi’ne katıldı. Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen kongrede konuşma yapan Yazgan, 2001 yılında kurulan sendikanın ilk yönetiminde olduğunu anlattı.

Bu süreçte sendikanın üye sayısını büyük ölçüde arttırdıklarını belirten Yazgan, kendilerinden önceki yönetim döneminde ise üye sayısının düşmesini eleştirerek, “Bu arkadaşlarımız 3 yıl sendikayı yönettiler. Maalesef sendikamız 3 yılda ileriye gitmek yerine geriye doğru gitti. 72 bin üyeye düştü.

15 Mart 2020 tarihinde yeniden Büro MemurSen genel başkanlığına seçilmemizle birlikte ekimizle birlikte pandemiye rağmen 1 yıl içerisinde 5 bin üye artırarak 77 bin 564 üyeye Büro MemurSen’i yeniden taşıdık ve ileriye doğru yeniden bir ivme verdik. Şu an itibariyle 80 bin üyeyle Büro MemurSen, MemurSen kol federasyonu içerisinde 4. sırada yer almakta. Geçtiğimiz yıl yine MemurSen hizmet kolu içinde en çok üye artıran sendika 5 bin üye artışıyla Büro MemurSen oldu. Değerli arkadaşlar, yönetim kuruluyla tabi birçok faaliyete imza atıyoruz. İnşallah atmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Büro MemurSen Yalova Şubesinin üst kurul delege seçimi gerçekleştirildi.

Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Koyuncu, Yalova Şube Başkanı Ahmet Koçcuoğlu, Yalova Diyanet Sen Başkanı Şuayip Akgün, Yalova Kültür MemurSen Başkanı Tarık Turgut ve sendika üyeleri katıldı.

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