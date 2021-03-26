Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu A.S.'nin yüklü miktarda uyuşturucu madde satacağı bilgisini aldı. Şahsı takibe alan ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu ticari taksiyi YalovaBursa yolu üzerinde durdurdu. Araçtan indirilen A.S.'nin sırt çantasındaki 1 kilo 516 gram metamfetamini ele geçirildi. Uyuşturucu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen biri kadın 4 kişinin yakalanması için il merkezindeki 3 ayrı adrese iş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Venüs'ün kullanıldığı operasyonda S.Ş., S.A., S.İ ve Ç.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adlî mercilere sevk edileceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.