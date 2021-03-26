Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Recep CAN / YALOVA,(DHA)YALOVA´da jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği Venüs´ün de kullanıldığı operasyonda 1' i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İran uyruklu A.S.´yi takibe aldı. A.S.´nin içerisinde bulunduğu taksiyi Yalova-Bursa karayolunda durduran ekipler, aramada sırt çantasında 1 kilo 516 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.S.´nin verdiği bilgiler üzerine ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Uyuşturucu satışıyla ilgili olduğu iddiasıyla 4 kişinin daha yakalanması için, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği `Venüs´ün de kullanıldığı operasyonda S.Ş., S.A., S.İ ve Ç.O. adlı şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1' i İranlı, 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-03-26 15:55:47
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