Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Recep CAN / YALOVA,(DHA)YALOVA´da jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği Venüs´ün de kullanıldığı operasyonda 1' i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İran uyruklu A.S.´yi takibe aldı. A.S.´nin içerisinde bulunduğu taksiyi Yalova-Bursa karayolunda durduran ekipler, aramada sırt çantasında 1 kilo 516 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.S.´nin verdiği bilgiler üzerine ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Uyuşturucu satışıyla ilgili olduğu iddiasıyla 4 kişinin daha yakalanması için, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği `Venüs´ün de kullanıldığı operasyonda S.Ş., S.A., S.İ ve Ç.O. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1' i İranlı, 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2021-03-26 15:55:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.