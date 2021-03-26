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İçinde beş kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı Yalova-Bursa kara yolunda araç yangını

İHA

İçinde beş kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı Yalova-Bursa kara yolunda araç yangını

YalovaBursa kara yolunda, içinde biri çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev aldı. Araçtakiler son anda inerken, otomobil küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Yalova Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde, Şakir Akkaya idaresindeki 06 FJ 0834 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilin kaputundan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü Akkaya, aracını yol kenarına çekti. Otomobildeki 5 kişi araçtan inerken, yangın kısa sürede aracın tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bölgede polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, trafik bir süre tek şeritten verildi.

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