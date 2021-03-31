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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalovaspor - Isparta 32 Spor: 1-3

DHA

Yalovaspor - Isparta 32 Spor: 1-3


Recep CAN/YALOVA, (DHA)STAT: Yalova Atatürk
HAKEMLER: Halil Erdoğan, Halil Tolgahan Demir, Hakan Akkaynak
YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz Turgay An (Dk.79 Sinan Uzun), Yunus Emre Aydemir (Dk.56 Mustafa Serkan Demirel), Hasan Akdemir, Batuhan Eren, Mehmet Murat Gülbaba, Ferit Erişçi (Dk.90+1 Fazlı Ayan), Burak Turan (Dk.56 Doğancan Aynacı), Onurcan Küçük (Dk.90+1 Ramiz Ok), İbrahim Anıl Tekeli, Yusuf Akdemir
ISPARTA 32 SPOR: Murat Can Yıldız Arif Birşen (Dk.71 Batuhan Demirel), Mustafa Eraslan, Kaan Dorak, Emre Fırtına, Serdar Ümit Deniz, Mustafa Diler, Semih Üstün (Dk.89 Muhammed Çoban), Emir Kaan Gültekin (Dk.90 Kemal Ünal), Bilal Çebi (Dk.71 Mustafa Acar), Nurettin Çakır (Dk.82 Bekir Karadeniz)
GOLLER: Dk.64 Yusuf Akdemir (Yalovaspor) Dk.32-53-87 Emir Kaan Gültekin (Isparta 32 Spor)
SARI KARTLAR: Doğancan Aynacı (Yalovaspor) Bilal Çebi, Batuhan Demirel (Isparta 32 Spor)Misli.com 3'üncü Lig 3. Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Yalovaspor, evinde Isparta 32 Spor´a 3-1 mağlup oldu.
3. dakikada Emre Fırtına´nın pasıyla topla buluşan Emre Kaan Gültekin, Bilal Çebi´ye indirdi. Çebi´nin sert şutunda top az farkla auta çıktı.
12. dakikada orta sahadan ani gelişen Yalovaspor atağında Turgay An yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, köşeye giden topu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
14. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Onurcan Küçük´ün rakip ceza sahasına ortasına ön direkte iyi yükselen Yusuf´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
20. dakikada Yalovaspor´un kontratağında Turgay ile paslaşan Yusuf rakip ceza sahasına girdi. Çaprazda bomboş durumdaki Ferit´e vermek yerine kaleye şut çeken Yusuf´un vuruşu paralel olarak taca çıktı.
25. dakikada gol için Isparta kalesine ataklarını sıklaştıran Yalovaspor´da Turgay´ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Hasan kafayla topu indirdi. Murat Gülbaba´nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
32. dakikada Isparta 32 Spor´un geliştirdiği atakta Yalovaspor ceza sahasında oluşan karambolde defansın hatasını iyi değerlendiren Emir Kaan Gültekin topu önünde buldu. Emir´in sağ çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.
37. dakikada kalesinde gördüğü golün ardından oyuna ağırlığını koyan Yalovaspor´un orta sahadan geliştirdiği atakta savunmadan atılan uzun topla buluşan Ferit, sol kanattan kaçan Turgay´ı gördü. Turgay´ın çaprazdan girerek çektiği sert şutu kalecide kaldı.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Isparta 32 Spor atağında Nurettin Çakır sağ çaprazdan yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte bulunan Emir Kaan Gültekin topu ağlara göndererek skoru 2-0´a taşıdı.
64. dakikada Yalovaspor´un orta sahadan geliştirdiği atakta savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Yusuf, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf´un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Isparta ağlarına gitti ve fark 1´e indi: 1-2.
87. dakikada Isparta 32 Spor´un geliştirdiği atakta Yalovaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde defans topu uzaklaştıramadı. Günün etkili isimlerinden Emir Kaan Gültekin, önünde bulduğu topu Yalovaspor filelerine göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.
Karşılaşma konuk ekip Isparta 32 Spor´un 3-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-03-31 17:36:51

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