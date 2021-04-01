Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın

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Recep CAN/ YALOVA, (DHA)YALOVA´da Suriye uyruklu S.A.A., kaçak muayenehanede bir hastaya diş tedavisi yaptığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak´taki bir adreste kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.A.A., bir hastaya diş tedavisi uygularken yakalandı. S.A.A. gözaltına alınırkne, iş yeri, mühürlendi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2021-04-01 12:33:39



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