Muharrem İnce’ye yakın CHP Yalova Gençlik Kolları Başkanları istifa etti

CHP Yalova’da İl Gençlik Kolları, Merkez İlçe Gençlik Kolları ve Gençlik Kolları Delegesi partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, istifa açıklamasında Muharrem İnce’ye yakınlığı nedeniyle il örgütünün toplantılarına davet edilmediğini belirterek “Yalova'da da koltuk sevgisi vatan sevgisinin önüne geçmiştir” dedi.



CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turgut Can Adıgüzel, Gençlik Kolları Delegesi Emirhan Çabuk, partisinden istifa etti. İstifa edenlerin Muharrem İnce’nin kurması beklenen partiye geçmeleri bekleniyor. CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, yazılı bir basın açıklaması yaparak, “Basın ve Kamuoyuna, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2014 yılında 18 yaşımda üye oldum. Üye olduğum günden bugüne birçok yerel ve genel seçim yaşadım. CHP iktidarı için ben arkadaşlarım ve ailem elimizden geleni yaptık. Partimizin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı CHP ilkeleri ve ruhu ile derdi olan insanların partinin önemli noktalarına getirilmesi, bu kişilerin il başkanı, genel başkan yardımcısı ve milletvekili olmalarını bir süredir üzüntü ile takip ediyorum. Bardağı taşıran son damlalardan bir tanesi laikliğe karşı, Atatürk'e düşman olan Cihangir İslam'a bu partide kucak açılırken partinin öz evlatlarına sırt çevrilmesidir. 2014 yılında parti çalışmaları için bir gözünü kaybetmiş ama mücadelesinden asla vazgeçmemiş, gerekirse diğer gözümü de Atatürk ilke ve inkılâpları için feda ederim diyen Tugay Adak'ın maddi sıkıntılardan dolayı canına kıymasının ahı CHP'li yöneticilerin üzerindedir. Bu olayın acısı hala içimde bir sızıdır ve dinmeyecektir.” ifadelerini kullandı.



Karataş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“2018 yılından beri gençlik kolları il başkanıyım. Birçok il başkanı ile çalışma fırsatım oldu, fakat mevcut il örgütü tarafından hiçbir çalışma ve toplantıya davet edilmedim. Bunun başlıca sebebi Sayın Muharrem İnce ve milletvekilimiz Sayın Özcan Özel'e olan yakınlığımdır. Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da koltuk sevgisi vatan sevgisinin önüne geçmiştir. Bu bozuk düzende daha fazla devam etmemek adına İl Başkanlığı görevimden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Altıok’suz CHP oluyorsa CHP'siz de Altıok olur diyerek güzel mavi günlerde görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimle...”

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