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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor

İHA

Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı, nisan ayında yapılacak olan Serbest Güreş Milli Takım Aday Kamp Seçmelerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Altınova Belediyesi Güreş Takımı antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya yönetimindeki Altınova Belediyespor Güreş Takımının son antrenmanına ilçe protokolü destek verdi. Altınovalı güreşçiler nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olan Serbest Güreş Milli Takım Aday Kamp Seçmelerine iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, meclis üyeleri Feyzi Arıcı, Hasan Karabacak, Bilal Ok ve Şaban Cineviz, Altınova Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Mercan ile Koza TV Spor Müdürü Recep Tosun antrenmanı ziyaret ederek, genç sporculara moral desteğinde bulundular.
Milli takım seçmelerine haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlandıklarını ifade eden Altınova Belediyesi Güreş Takımı antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, “Maksadımız ata sporunda şampiyonlar yetiştirmek. Gençlerimizi spora yönlendirmek en önemli hedefimiz. Her türkü imkânlar Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral tarafından karşılanıyor. Bizlere her türlü desteği veren Başkanımıza, meclis üyelerimize ve kulüp yönetimimize teşekkür ederiz” diye konuştular.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türkiye derecesi alan ve Milli Takıma seçilen sporculara Altınova Belediye Meclisinin kararıyla burs verileceğini söyleyerek, “Gençler bizim için çok önemli. Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz. Çok başarılı ve umut vadeden sporcularımız var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Gençlerimize elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Altınova’nın spor alanında da marka olma yolunda ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu söyleyen Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Altınova Belediyespor, ilçedeki gençleri spora yönlendirip, güçlü bir altyapı oluşturarak Türk sporuna önemli katkı sağlıyor. Böylesi önemli çalışmalar yapan belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve kulüp yönetimini kutluyorum. Bizler de gençlerimiz için elimizden gelen katkıları vermeye devam edeceğiz. Gençlerimize Milli Takım yolunda başarılar diliyorum” dedi.

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