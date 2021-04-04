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Başkan Oral, Deniz Şehitlerini andı

İHA

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 4 Nisan Deniz Şehitlerini Anma Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Oral, Deniz Şehitlerini andı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 4 Nisan Deniz Şehitlerini Anma Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.
Türk Bayrağını tüm dünya denizlerinde dalgalandırma azim ve iradesinin temelini oluşturduğunu söyleyen Başkan Oral, “İsimsiz kahramanlarımızın, Mavi Vatan'da ve dünyanın daha nice uçsuz bucaksız denizlerinde gösterdiği kahramanlıklar takdire şayandır. Bugün 3 tarafı denizlerle çevreli ülkemizin etrafında örülmek istenen duvarları denizlerde yıkıp geçerek hiç bir müdahaleye müsaade etmeyen kahramanlarımızın başarıları kıvancımızdır. Bu uğurda ve bugüne kadar canları pahasına vatanı ve milleti için şehit ve gazi olmuş kahramanlarımız sonsuza kadar bizimle yaşayacaktır. 81 kahraman vatan evladının şehadete yürüyüşünün 68. yıl dönümünde, asırlardır bu vatan için şehit düşmüş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” diye konuştu.

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