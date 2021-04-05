Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü, Yalova'da yakalandı

Recep CAN/YALOVA, (DHA)YALOVA'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B.'nin Yalova'da olduğunu belirledi. Ekipler, 2 Nisan Cuma günü, Yalova'daki evinin etrafında dolaşırken, operasyonla yakaladı. R.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-04-05 13:11:14
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