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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’dan ABD’ye termoplastik madde ihracatı

İHA

Yalova’dan ABD’ye termoplastik madde ihracatı

Dünyanın önde gelen elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik ve İTÜ Arı Teknokent tarafından desteklenen ‘Porima’, kıtaları aştı. Girişimci genç mühendisler tarafından Yalova’da üretilen üç boyutlu yazıcı filamentleri ABD’ye ihraç edilmeye başladı.

Aksa Akrilik ve İTÜ Arı Teknokent’in desteğiyle, 2018 yılından bu yana Yalova’da üç boyutlu yazıcı filamenti üreten Porima, yeni bir başarı öyküsüne imza attı. Serhat Oran ve Kadri Karadeniz isimli iki genç mühendisin girişimi olan şirket, dünyanın en büyük 3D yazıcı pazarı ABD’ye termoplastik madde ihracatı yapmaya başladı.

Porima’nın kurucu ortağı ve CEO’su Serhat Oran, 2020’de 7 kat büyüme kaydettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Katma değerli üretime ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, ürünlerimizi ABD’ye ihraç etmek bizim için tarifsiz bir duygu. Yakın zamanda Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına da girmeye hazırlanıyoruz. Yerli ürünleri tüm dünyaya ihraç edebilmek için en iyi malzemeleri geliştirmeye odaklanmış durumdayız”.
Yerli filament üretimi ile dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Porima, şirketin desteğiyle kapasite artırımı sağlayarak üç boyutlu yazıcı pazarındaki güçlü oyuncular arasına katılmaya aday oldu.

“Girişimciliğe değer”
Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, Porima’yı ihracat başarısından dolayı kutlayarak, yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren girişimleri desteklemeye önem verdiklerini dile getirdi. Bu doğrultuda geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Taş, “Girişimciliğe Değer destek projemiz kapsamında, genç girişimcilere maddi destek ve mentorluk sağlıyoruz. Proje dahilinde ilk yatırımımızı, üç boyutlu yazıcılarda yerli kartuş dönemini başlatan Porima’ya yapmıştık. Böyle bir startup projesi içinde yer almak bizim için daima heyecan verici. Kıtalararası ihracata başlayan Porima’yı tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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