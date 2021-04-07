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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı

DHA

CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı


Recep CAN/YALOVA, (DHA) CHP´li 25 milletvekilinden oluşan heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve esnafın sorunlarını dinlemek üzere Yalova´ya geldi.
CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen 25 milletvekili, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek başkanlığında Yalova´ya geldi. CHP Yalova il binası önünde toplanan vekiller, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı´na giderek Atatürk Anıtı´na çelenk bıraktı. Törenin ardından yeniden parti önüne gelen heyet adına Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, basın açıklaması yaptı. Gürel, ilin gündemindeki Karma OSB ve Vefa Salman´ın görevden alınması konularına değindi. Birkaç ay önce alevi vatandaşlarının evlerinin çarpı işareti ile çizilmesi konusu ile söze başlayan Gürel, "Alevi vatandaşlarımızın evleri işaretlendi. Bu olaydan sonra Yalova Valisi Muammer Erol da Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık da olayı çözeceklerini ifade etti. Çözeceğiz dediler ama halen hiçbir şey yok. Peki ne zaman bunu çözeceksiniz" dedi.
`KARMA OSB KONUSUNDA KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR´
Yalova´nın en önemli gündem maddelerinden biri olan karma OSB kurulması konusuna da değinen Gürel, "Tüm Yalova karma OSB´ye karşı. AK Parti'li yöneticiler de çıkıp karma OSB´ye karşı olduklarını ifade ediyorlar ama kimse çıkıp bir şey yapmıyor. Kimse çıkıp da yaptırmayacağız, bu işi bitirdik demiyor. Muallakta bırakıyorlar." diye konuştu.
`DAVAYI UZATTIKÇA UZATIYORLAR´
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman´ın görevden alınmasıyla sonuçlanan belediyedeki yolsuzluk davası ile ilgili de açıklamada bulunan Mehmet Gürel, "Yalova´da seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman´dır. Başkanımız belediyede bir yolsuzluk tespit ediyor. Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve müdürler konuyu şikayet ediyorlar. Konuyla ilgili dava açılıyor bizimkiler içeriye alınıyor. Gerçi önce 50 kişiydi şimdi birkaç kişiye düştü ama milletin çoluğu çocuğu var. Bu dava 1 yıldır sürüyor. Neden bu davayı sonuçlandırmıyorsun. Suçlu varsa, suç varsa cezasını çeker. Yoksa da ki biz yok olduğuna inanıyoruz. Bu sefer de belediye başkanını görevine geri döndürürsün." ifadelerini kullandı.
`YALOVA BELEDİYESİNİ GERİ ALACAĞIZ´
CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel´in ardından açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de Vefa Salman´a tam destek verdiklerini ve her zaman yanında olduklarını söyledi. Yalova Belediyesi´ni yeniden alacaklarını ifade eden Erkek, "Yalova´nın seçilmiş belediye başkanı olan Vefa Salman´ın mazbatasını alır almaz ilk yaptığı iş mali müşavirler odasından ve Yalova Valiliği´nden denetmen istedi. Sonrasında seçim iptal oldu. 1 Haziran´da seçimi yeniden kazandı ve mazbatasını alır almaz denetlenme talebinde bir kez daha bulundu. Bunu tam 4 yazı ile defaten istedi. Bunu yapan iradeyi koyan bir belediye başkanı bugün belediyedeki görevi ihmal suçlaması ile karşı karşıya kalamaz. 2020 yılının başında usulsüzlüğü ilk tespit eden de yine Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman´dır. Peki, sonuç ne sadece CHP´li olduğu için görevden alınıyor. Sırf CHP´li belediye başkanı var diye davayı büyüttükçe büyüttüler. Ayrıca Yalova Belediye Meclisi´nde de AK Parti çoğunlukta. Mecliste de CHP çoğunlukta olsaydı yine görevden alınmazdı Vefa Salman. Haksız hukuksuz davalarla belediye başkanlığını aldınız. Ama biz tekrar Yalova´yı da kazanacağız. Yalova´nın seçilmiş belediye başkanı da bu haksız dava da berat edecek" diye konuştu.
CHP heyetinin Yalova programı doğrultusunda önce kent merkezinde yarın da ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleceği ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağı belirtildi. Vekillerin buradaki izlenimlerini bir rapor halinde CHP Genel Merkezi'ne suna aeı öğrenildi.  DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-04-07 20:59:12

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