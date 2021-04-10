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Yalova Altınova’da, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle şehitler için mevlit okutuldu.

Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle şehitler için mevlit okutuldu. Polis ekiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşta cami de yer aldı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikramı yapıldı.

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