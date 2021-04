CHP´den istifa etti, Memleket Hareketi´ne katıldı

Recep CAN/YALOVA,(DHA)- YALOVA´da 2 dönem CHP İl Başkanlığı, 4 dönem Merkez İlçe Başkanlığı, 5 dönem CHP Kurultay Delegesi görevlerinde bulunan, 2009 yerel seçimlerinde CHP´den Yalova Belediye Başkan Adayı olan Ertan Şener, partisinden istifa ederek, Memleket Hareketi´ne katıldığını açıkladı.

Memleket Hareketi´ne katılarak Muharrem İnce´yi destekleme kararı alan Ertan Şener, üyesi olmaktan her zaman onur duyduğu CHP´den istifa ettiğini belirttiği açıklamasında, yeni bir yola çıktıklarını kaydetti. Şener yaptığı açıklamada, "Bazen çok sevseniz de, çok inansanız da, ayrılıklar kaçınılmazdır. Hiçbir şey yapmayıp kötü gidişatı için acıyarak izlemektense, taşın altına elini sokman gerekir. Tıpkı Atatürk´ün vatanı işgalden kurtarmak için çıktığı yolda çok sevdiği asker üniformasını çıkartması gibi üzerinizdeki tüm birikimleri ve sıfatları bir kenara bırakıp, sil baştan başlamak gerekir. İşte ayrılığa bu gözle bakıyorum. İçim burkuluyor ama üzgün değilim. Tam aksine heyecan, umut, azim ve enerji doluyum. Yıllardır birlikte siyaset yaptığım Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce ve Memleket Hareketi´nin ilimizi ve ülkemizi Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk´ün gösterdiği hedeflere başarıyla taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile ülkemizi çağdaş ve aydınlık yarınlara taşımak isteyen, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine yürekten bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerine sadık, demokrasiye, çağdaşlaşmaya, laikliğe, hukuka, insan haklarına ve doğaya saygılı, yüreğinde vatan millet sevgisi olan herkesi Memleket Hareketi´ne katılıp birlikte omuz omuza, can cana çalışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2021-04-13 12:15:50



