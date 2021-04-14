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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk mühendisler koronavirüse karşı etkili akrilik elyaf üretti

İHA

Türk mühendisler koronavirüse karşı etkili akrilik elyaf üretti

Yalova'da bir fabrika tarafından "Everfresh” adı verilen koronavirüse karşı etkili antimikrobiyel akrilik elyaf üretildi. Akrilik elyaf, maskeden, ev tekstiline çok geniş yelpazede kullanım imkanı sağlıyor.
Dünyanın lider elyaf üreticisi firmanın ArGe merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen antimikrobiyel akrilik elyaf; koronavirüsü 30 dakikada yüzde 97,48 oranında etkisiz hale getiriyor.
Pazarlama Müdürü Atakan Koru, Everfresh ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Koru, Everfresh'in bu antimikrobiyel etkisini çinkonun kazandırdığını ifade etti. Koru, ürünün püskürtme ya da benzer bir yöntemle değil elyaf üretilirken doğrudan içine yerleştirildiğini kaydetti.
Uygulamanın sağlık açısından avantajlı olduğunu ve cilde hiçbir zarar vermediğini dile getiren Koru, şöyle konuştu:
“Özel teknolojimiz sayesinde ürünler kullandığınız sürece bu özelliği taşıyor. Bu da everfreshi benzersiz kılan özelliklerden biri. Defalarca yıkanmış ürünlerde dahi antimikrobiyal etkinlik devam ediyor. Everfresh Kovid 19 nedeniyle zorunlu hale gelen maskelerden ev tekstiline kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkanı sağlıyor. Aktif giyim, denim, içlikler, çoraplar, el örgü elyafı gibi tekstil ürünlerinde kullanılan Everfresh teknolojisi korona virüse karşı etkinlik gösteriyor. Bunun dışında önemli bir konu da otel, cami ve yurtlar gibi toplu kullanım alanlarında Everfresh teknolojisiyle üretilen halıların kullanımı. Çünkü Everfresh bakteri, mantar, küf oluşumunun önünde geçiyor ve gereken hijyeni sağlıyor. Bu nedenle ürün pazarda büyük ilgi görüyor. Ürünün pazarda bu kadar ilgi görmesinin bir nedeni de üstün niteliklerine rağmen fiyatının avantajlı olması.”
Türk mühendislerin çalışmasıyla Everfresh'in keşfedildiğini anlatan Koru, “Aslında Everfresh'in geliştirme çalışmaları bünyemizde bulunan Türk mühendisler tarafından 4 yıl önce başladı. Antibakteriyel özellik gösteren farklı katkı maddeler ve uygulama yöntemleriyle ilgili ArGe çalışmalarının sonucunda insan sağlığı ve çevresel etkileri değerlendirerek çinkoyu ürünler içine yerleştirme yönteminde karar kılındı. Pandemi koşullarıyla birlikte tüketicilerin hijyen ve sağlık yönünde artan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu alanda çalışmalarımıza hız verdik. Ürünümüzün patent sürecinin devam ettiğini de belirtmek isterim” diye konuştu.

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