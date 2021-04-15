‘Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yalova’da ki ortaokullarda organize edilen ''Çizimlerle 40 Hadis'' yarışması il ödül töreni yapıldı.

Şehit Kübra Doğanay İmam Hatip Ortaoklu'nda gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Muammer Erol, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammed Edib Özyılmaz, TÜGVA İl Başkan Yardımcısı İbrahim Okur, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Vali Muammer Erol ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol dereceye giren öğrencileri tebrik ederek hediyelerini verdi.

Yarışmada Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Gülyeşil birinci olurken, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Zina Muhammed ikinci, Şehit Kübra Doğanay İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erva Sude Aydın üçüncü olarak dereceye girdi.

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