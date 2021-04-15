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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oral: "Her alanda olduğu gibi turizmde de ön plana çıkacağız"

İHA

Başkan Oral: "Her alanda olduğu gibi turizmde de ön plana çıkacağız"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, her alanda olduğu gibi turizm alanında da ilçenin gelişerek, bölgenin gözde yerleri arasına girdiğini dile getirdi.
Başkan Oral, ilçede tarihi, sanayiyi, tarımı ve kültürü bir arada yürüttüklerini, bu değerlere turizmi de eklemek için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Turizm ve tarih alanlarında ilçede ciddi çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Oral, “Çobankale kazı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl itibariyle kazılar 365 gün devam edecek. Yalova Kıyıları Antik Liman ve Su Yüzey Çalışmaları ilçemizde devam ediyor. Bu çalışmalarda, MS. 4. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar değişik dönemlere tarihlenen buluntular tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada kayıp Civetot/Kibotos Kalesi bulunmuştur. Altınova, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Helenapolis Antik Kenti, Gölbey’in Evi ve Deniz Feneri gibi tarihi eserlere sahip ilçemiz tarihi zenginlikleriyle de önemli konumdadır. Ticaretin can damarı İpek Yolu’nun geçiş noktası, Evliya Çelebi’nin Seyahatnameyi yazmaya başladığı ve Osmanlı Beyliği’nin Haçlılara karşı ilk zaferini elde ettiği Bafeus Savaşı ile Beylik Düzeninden Devlet düzenine geçtiği Hersek Bölgesi ile Altınova tarihi bakımdan da birçok zenginliğe sahiptir. Dünya çapında kuracağımız müzelerle de ilçemizi önemli bir merkez olacaktır" dedi.
Doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan Altınova’da doğa turizminin gelişmesi için yoğun çaba harcandığını belirten Oral, "Çevrenin bozulmadan korunmasını amaçlayan eko turizmi diğer adıyla doğa turizmi, dünyada en hızla büyüyen sektör haline geldi. Türkiye’nin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü’nün doğal zenginliği ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıp, içerisinde yer alan kuşların, göl içinde ve çevresindeki bitki örtüsünün ve diğer canlıların ilgili kurum ve kişilerle işbirliği içerisinde etkili bir şekilde korunmasını hedeflenmektedir. Askeri bölgeden belediyemize devredilen bin 40 hektarlık alanda yer alan doğal kum plajlı sahilimiz bizim açımızdan büyük önem taşımakta. Sahilin arkasında yer alan doğal zenginlikleri çok fazla olan ormanlık alan bölgemiz açısından ayrı bir önem taşımakta. Çok özel bitkileri ve doğal meyve ağaçlarını bünyesinde barındıran ormanlık alanda ilgili bilim adamlarıyla birlikte gerekli çalışmalar başlatıldı. Türkiye’de ilk ve tek olan Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi, Doğa Eğitim Merkezi ile Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçemiz ilçemiz turizmi açısından büyük önem taşımakta. Okullar önemli ve özel kentlere nasıl geziler düzenliyorsa Hersek bölgemize de aynı şekilde gezi turları düzenlenecek. Ülkemizin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü ve başta flamingolar olmak üzere 203 kuş türünün yer aldığı kuş otelimiz, Osmangazi Köprüsü’nün hemen bir ayağının altında bulunan 2 kilometrelik Hersek sahilimiz, kent ormanlarımız turizm değerlerimiz olmaktadır. Kardeşliği, tarihi, sanayiyi ve kültürleri doğasında buluşturan Altınova olarak; sahip olduğumuz değerleri harekete geçirerek bölgemize katma değer kazandırmayı amaçlamaktayız” diye konuştu.

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