Belediye Başkanı Kaçar’ın testi pozitif çıktı

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Yalova’nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar’ın covid19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından virüse yakalandığını belirten Başkan Mücahit Kaçar, tedavisinin evinde devam edeceğini açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğuna vurgu yapan Kaçar “Yaptırmış olduğum COVID19 testim pozitif çıktı. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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