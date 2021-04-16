Yalova’da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı

İHA

Yalova’da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, pandemi sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Yalova’da 170 milyon 314 bin TL yardım yapıldığını kaydetti.
AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yalovamızda Pandemi döneminde sosyal devlet anlayışı ile Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Hükümetimizin yaptığı sosyal yardımlar toplamı 170,314,931 TL olmuştur” dedi.
Bağatar, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 1. fazda 3 bin 376 kişiye 3 bin 376 , 2. fazda 6 bin 673 kişiye 6 bin 673, 3. fazda 6 bin 393 kişiye 6 bin 117 lira yardımda bulunulduğunu kaydetti.
Bağatar, kısa çalışma ödeneğinden 11 bin 248 kişinin yararlandığını belirterek şunları söyledi:
"Yalova'da kısa çalışma ödeneği için 83 milyon 414 bin 787 TL destekte bulunuldu. öte yandan 10 bin 316 kişiye toplam 35 milyon 318 bin 758 TL nakli ücret desteği verildi. Yalova'da işsizlik ödeneğinden 3 bin 481 kişi yararlandı. işsizlik ödeneği için 17 milyon 474 bin 215 TL harcandı. Hükümetimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında normalleşme desteği de sağladı. normalleşme desteğinden 9 bin 33 kişi faydalanırken 11 milyon 548 bin 171 TL normalleşme desteği verildi. bunlarla birlikte ilimizde sosyal koruma kapsamında toplam 170 milyon 314 bin 931 TL destek sağlandı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanı Kaçar’ın testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kaçar’ın testi pozitif çıktı
Pandemi döneminde Yalova’ya 170 milyon lira destek sağlandı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Yalova’ya 170 milyon lira destek ...
Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
YEREL HABERLER Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
50 yılda 3 bin kaset biriktirdi
YEREL HABERLER 50 yılda 3 bin kaset biriktirdi
Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti
YEREL HABERLER Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz ...
Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü
YEREL HABERLER Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü
Başkan Oral: "Her alanda olduğu gibi turizmde de ön plana çıkacağız"
YEREL HABERLER Başkan Oral: "Her alanda olduğu gibi turizmde de ön ...
Yabancı konut satışında Yalova ilk 5’te yer aldı
YEREL HABERLER Yabancı konut satışında Yalova ilk 5’te yer aldı
‘Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER ‘Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması’ ödülleri ...
Safran Köyü’ne çeşme yapılacak
YEREL HABERLER Safran Köyü’ne çeşme yapılacak
Yalova’da Biontech aşısı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Yalova’da Biontech aşısı yapılmaya başlandı
Yalova’da av yasağı başladı
YEREL HABERLER Yalova’da av yasağı başladı
En çok vaka görülen 4'üncü il Yalova'da, endişe
YEREL HABERLER En çok vaka görülen 4'üncü il Yalova'da, endişe
Türk mühendisler koronavirüse karşı etkili akrilik elyaf üretti
YEREL HABERLER Türk mühendisler koronavirüse karşı etkili akrilik ...
Altınova'da esnafa Ramazan ve COVID denetimi
YEREL HABERLER Altınova'da esnafa Ramazan ve COVID denetimi