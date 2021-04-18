Yalova, en çok vaka görülen 3'üncü il oldu

Recep CAN/YALOVA, (DHA) YALOVA'daki vaka sayısı son bir haftada 100 bin kişide 690,82´den 838,25´e yükseldi. Vaka sayısındaki hızlı artış ile Yalova, nüfusa oranla en çok vaka görülen 3´üncü il oldu.
Sağlık Bakanlığı´nca, Türkiye'nin risk haritasında çok yüksek risk ile ´kırmızı´ kategoride yer alan Yalova´da, 10-16 Nisan arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 838,25 olarak açıklandı. 8-14 Şubat haftasında vaka sayısı 75,17 olduğu açıklanan kentte, 2 ay içerisinde vaka sayısının yaklaşık 11 kat arttığı görüldü. Yalova, 10-16 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 838,25 vaka sayısı ile Türkiye´de 3´ncü sırada yer aldı. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte tedirginlik yarattı. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-04-18 19:44:55
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