Yalova, en çok vaka görülen 3'üncü il oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova, en çok vaka görülen 3'üncü il oldu

DHA

Yalova, en çok vaka görülen 3'üncü il oldu


Recep CAN/YALOVA, (DHA) YALOVA'daki vaka sayısı son bir haftada 100 bin kişide 690,82´den 838,25´e yükseldi. Vaka sayısındaki hızlı artış ile Yalova, nüfusa oranla en çok vaka görülen 3´üncü il oldu.
Sağlık Bakanlığı´nca, Türkiye'nin risk haritasında çok yüksek risk ile ´kırmızı´ kategoride yer alan Yalova´da, 10-16 Nisan arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 838,25 olarak açıklandı. 8-14 Şubat haftasında vaka sayısı 75,17 olduğu açıklanan kentte, 2 ay içerisinde vaka sayısının yaklaşık 11 kat arttığı görüldü. Yalova, 10-16 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 838,25 vaka sayısı ile Türkiye´de 3´ncü sırada yer aldı. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte tedirginlik yarattı. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-04-18 19:44:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağatar “Yalova’ya 4 mevsim turist gelecek”
YEREL HABERLER Bağatar “Yalova’ya 4 mevsim turist gelecek”
Kivili komposto, sirke ve turşuya tam not
YEREL HABERLER Kivili komposto, sirke ve turşuya tam not
Yalova'da fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Yalova'da fırınlar denetlendi
Korona virüs manileri de değiştirdi
YEREL HABERLER Korona virüs manileri de değiştirdi
'Askıda yemek' ile yardım eli
YEREL HABERLER 'Askıda yemek' ile yardım eli
Yalova'da kumar operasyonu
YEREL HABERLER Yalova'da kumar operasyonu
Yalova'da daireyi oyun salonuna çeviren 6 kişiye operasyon
YEREL HABERLER Yalova'da daireyi oyun salonuna çeviren 6 kişiye ...
Yalova İl Genel Meclisi’nde üye sayıları değişti
YEREL HABERLER Yalova İl Genel Meclisi’nde üye sayıları değişti
Yalovalı isme AK Parti’de önemli görev
YEREL HABERLER Yalovalı isme AK Parti’de önemli görev
Yalova’da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Yalova’da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı
Belediye Başkanı Kaçar’ın testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kaçar’ın testi pozitif çıktı
Pandemi döneminde Yalova’ya 170 milyon lira destek sağlandı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Yalova’ya 170 milyon lira destek ...
Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
YEREL HABERLER Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
50 yılda 3 bin kaset biriktirdi
YEREL HABERLER 50 yılda 3 bin kaset biriktirdi
Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti
YEREL HABERLER Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz ...