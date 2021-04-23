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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Altınova'da çocuklar şehri yönetti

İHA

Yalova Altınova'da çocuklar şehri yönetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde makam koltuklarına çocuklar oturarak bir gün şehri yönettiler. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Pandemi nedeniyle renkli, cıvıl cıvıl görüntülerden uzak kalınan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en güzel görüntülerinden biri Yalova’nın Altınova ilçesinden geldi. Kaymakam, belediye başkanı, ilçe emniyet, jandarma, milli eğitim müdürü, zabıta, itfaiye ve doktor olan çocuklar bir gün boyunca makam araçlarıyla gönüllerince gezdiler, toplantılar yaptılar ve 23 Nisan’da tüm çocuklara ücretsiz çikolata dağıtılması için ortak karar aldılar.
Pandemi nedeniyle bu yıl evlerinde kutlayacak olan çocuklar için harekete geçen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın önerisi ile tüm ilçe protokolü koltuklarını çocuklara bırakarak ilçeyi onların yönetmesini sağladı. Makam arabasından inen Kaymakam Merve Sudeniz Bulduk, çocuklarla yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı sonra da çocuklarla ilgili yapılmasını istediği projeler için taleplerini iletti.
Altınova Belediye Başkanı olan Bukre Akgün, evrakları imzaladı ve Başkan Metin Oral ve müdürlerden bilgi aldı. Toplantı yaparak çocuk dostu Altınova için devam orta ve uzun vadeli projeleri inceledi. Çınar Hüseyin Erol, İlçe Jandarma Komutanı oldu. Askerleri selamdı, tekmil verdi. Telsizle anons yaptı ve askeri araçla ilçeyi gezdi. Bulut Doğan İlçe Emniyet Müdürü oldu. Polis üniforması ve telsizi ile asayiş berkemal olması için karış karış ilçeyi gezdi.
Azra İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu. Küçük Azra, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak, ödevlerin azaltılmasını, teneffüs sürelerinin uzatılmasının talimatını verdi. Zabıta Müdürü Kartal Kaan, bir zabıtanın ne yapması gerekiyorsa fazlası ile yaptı. Özellikle ramazan ayının vazgeçilmezi pide ve tatlı için fırın ve pastane denetimlerini artırdı.
Günün en heyecanlı sorumluluğunu ise Gökay Acıbadem aldı. Üniforma ve baretini kuşanan İlçe İtfaiye Müdürü Gökay Acıbadem, siren sesleri altında gururlu ve kararlı duruşu ile yangın söndürme hortumunun başına geçti.
Uzun süre unutulmayacak bu güzel etkinliğin mimarı Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet’imizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu güzel bayramı kutlayan Başkan Dr. Metin Oral, 'umudumuz' dediği çocuklara güzel yarınlar ve gelecek bırakabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ise bugünün çocuklarının zekâları, algıları ve teknolojiye olan yatkınlıkları ile geleceğin Türkiye’sinin teminatı olduğunu belirterek, “Tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum. Sizlerin varlığı, bizim ve geleceğimizin en büyük hediyesi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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