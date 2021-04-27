Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı

İHA

Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı

Yalova İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Yalova İli Örtü Altı Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 600 bin adet tatlı sivri sürmeli cinsi biber fidesi dağıtıldı.
Yalova İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılında uygulanan çalı fasulye ve sürmeli tatlı sivri biber projesinin çiftçiler tarafından olumlu karşılanması üzerine 2021 yılında projenin devam etmesi kararı alındı. İl Müdürlüğü yüzde 25'i çiftçi katkılı, yüze 75'i de hibe destekli olmak üzere 11 köyden 54 çiftçiye tatlı sivri sürmeli biber fidesi dağıttı.
Pandemi kurallarına dikkat edilerek düzenlenen fide dağıtım programında konuşan Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, bu projeden olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Verilen desteği 2021 yılında artırılarak devam ettiğini ifade eden Parıldar “Geçen yıl 15 çiftçimize dağıttığımız 30 bin fideden uygulama yapılarak elde edilen olumlu sonuçlar sonrasında yine proje yaparak daha fazla çiftçimize bu projeyi yaygınlaştırmak istedik. Dağıtımını yaptığımız sürmeli tatlı sivri biber Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz tarafından geliştirilmiş bir çeşit olup, verimli kalitesinden dolayı yaygınlaştırma amaçlı proje kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 18 bin lira kaynak kullanılarak 60 bin adet fide üretimi gerçekleştirilmiştir. Proje süresince izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda ileriki yıllarda da proje uygulamalarına devam edilecektir. Dağıttığımız bu tohumların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Suat Parıldar’ın konuşmasının ardından çiftçilere fideleri teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı... Korona virüs artışının tavan yaptığı Yalova'da caddelerdeki insan kalabalıkları "pes" dedirtti
YEREL HABERLER Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı... Korona ...
Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı
YEREL HABERLER Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin ...
İçişleri Bakanı Soylu, Yalova Güvenlik Toplantısı´na katıldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Yalova Güvenlik Toplantısı´na ...
Altınova Belediyesinden Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Altınova Belediyesinden Ramazan'da ihtiyaç ...
Yalova'da davulculardan yeni akım Ramazan davulcuları tekneyi karadan yürüttü
YEREL HABERLER Yalova'da davulculardan yeni akım Ramazan davulcuları ...