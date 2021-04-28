İl Sağlık Müdürü Eray: Yalova, vaka oranlarında en fazla düşüş görülen il oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Sağlık Müdürü Eray: Yalova, vaka oranlarında en fazla düşüş görülen il oldu

DHA

İl Sağlık Müdürü Eray: Yalova, vaka oranlarında en fazla düşüş görülen il oldu


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)- YALOVA İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, alınan önlemler ve aşılamada elde edilen başarı sayesinde koronavirüs vaka sayısında en fazla düşüşün yaşandığı il olduklarını söyledi.
Yalova, 1723 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında en çok düşüş yaşanan il oldu. 10-16 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 838,25 olan vaka sayısı, 17-23 Nisan tarihlerinde 638,65´e geriledi. Bir önceki hafta vaka sayısında 3´üncü olan Yalova, 7'nci sıraya düştü.
İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, genelgeler ve ile özgü alınan kararların vaka düşüşünde etkili olduğunu dile getirdi. HES Kodu uygulaması denetimlerinin rakamlara yansıdığı ifade eden Dr. Eray, tespit et, tedavi et, izole et mantalitesiyle çalıştıklarına vurgu yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan son video konferansta Yalova Valisi Muammer Erol´un bir sonraki ilanda "En fazla düşüş yaşanan il olacağız" sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eray, "İnşallah ilerleyen günlerde, daha fazla düşüş gerçekleştireceğiz. Yalova´da vatandaşlarımızın yardımı, desteği, iş birliği neticesinde özlenen, beklediğimiz yine eski günlerimize, eski normal rutin hayatımıza bir adım daha yaklaşabilmek adına umutluyuz" dedi.
PANDEMİ SÜRECİNDE 200 BİN TEST YAPILDI
Düşüşte aşılamadaki başarının da etkili olduğunu anlatan Eray, sağlık kurumlarının yanı sıra kent merkezinde aşılama noktaları kurduklarını, köylere gidilerek de aşılamaların yapıldığını söyledi. Eray, salgın sürecinin başından bu yana 130 bin farklı kişiye 200 bine yakın test yapıldığını ifade etti. Yalova´da 7 saatte test sonucu alınıp, 7 saatte de filyasyon verdiklerini dile getirerek, "Ortalama 13-14 saate hastamızın hem tanısını koyup hem evinde ilacını ulaştırıp, temaslarını tespit edip izolasyonunu yapmaktayız.  Bu da salgınla mücadele etkin rol oynamamızı sağlamakta" diye konuştu.
YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 61
Yalova'da 158 erişkin yoğun bakım ünitesinin olduğunu ifade eden Eray, şu andaki doluluk oranının ise yüzde 61 olduğunu ifade etti. Normal servis yatak doluluk oranının yüzde 65 seviyelerinde olduğunu anlatan Eray, "Sürecin en başından beri bir tane hastamızı bile ilimizdeki Covid ile ilgili yerimiz yok, sizi burada yatıramayacağız diye sevk etmedik. Başka bir ile göndermedik ama biz çevremizdeki illerden hasta yatışı gerçekleşti" dedi.
Eray, Termal KYK Yurdu´nu ise sadece izolasyon amacıyla kullandıklarını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-04-28 13:40:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova güreşin merkezi oluyor
YEREL HABERLER Yalova güreşin merkezi oluyor
Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı
YEREL HABERLER Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı
Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı... Korona virüs artışının tavan yaptığı Yalova'da caddelerdeki insan kalabalıkları "pes" dedirtti
YEREL HABERLER Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı... Korona ...
Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı
YEREL HABERLER Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin ...