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Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi

DHA

Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlere başlarken, yasağın ilk dakikalarında izin belgesi bulunmayan 1 kişiye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.
Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı saat 19.00'dan itibaren başladı. Yalova´nın önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, yasağa rağmen açık olan işletmelere uyarılarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara da izin belgesi sordu.
YASAĞIN İLK DAKİKALARINDA CEZA YAZILDI
Yasağa rağmen sokağa çıkan Hülya. T. (43), polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını hatırlatıp, izin belgesi sorduğu Hülya T. izin belgesi olmadığını ancak evine gittiğini belirtti. Hülya T.'ye yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-04-29 22:34:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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