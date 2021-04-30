Oral Ailesi’nin acılı günü

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın babası Ahmet Oral, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

Geniş bir kesim tarafından tanınan, çevresi tarafından çok sevilip sayılan, Ahmet Oral’ın vefatı sevenlerine büyük üzüntü yaşattı. 78 yaşındaki Ahmet Oral, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vefat etti. Oral’ın cenazesi, 30 Nisan 2021 Cuma günü Saat 12.00’de Altınova mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.