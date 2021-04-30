Yalova’da tam kapanma denetimleri başladı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova şehir merkezinde bugünden itibaren 17 gün sürecek tam kapanmada dönemi kapsamında saat 19.00 itibariyle polis denetimleri başladı.

Tam kapanma dönemine girilmesi nedeniyle Yalova’da kurulan uygulama noktalarında vatandaş denetime tabi tutulmaya başlandı. Kent merkezinde kurulan uygulama noktasında araçlar denetlendi. Polis belgesi olmadan kişilere 3 bin 150 lira para cezası yazdı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar sürecek tam kapanma süreci kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.