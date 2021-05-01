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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oral'dan 1 Mayıs mesajı

İHA

Başkan Oral'dan 1 Mayıs mesajı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Başkan Oral, Emek ve alın teriyle Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını belirtti.
Altınova Belediye Başkanı Dr. M etin Oral’ın 1 Mayıs mesajı şöyle: “1 Mayıs, Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanması kabul edildi. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
Dünyada insan merkezli en önemli iki ekonomik değer vardır. Bunlardan birisi emek, diğeri ise zekâdır. Hükümetimiz yaptığı düzenleme ile çalışan insanların emek ve zekâ bileşkesine duyduğu saygıyı en açık biçimde vurgulamıştır. Dünyada sanayi devrimi ile başlayan süreç kapsamında çalışan insanların emeklerinin sömürülmesine karşı duyulan tepkinin, organize bir karşı koyuşu olan 1 Mayıs’ın bütün çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”

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