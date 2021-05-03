Uyuşturucu şüphelisi terminalde yakalandı

Recep CAN/YALOVA, (DHA)İSTANBUL´dan Yalova´ya uyuşturucu getiren Y.Ö. terminalde polis tarafından yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ö.´nün kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Terminalde önlem alan ekipler, otobüsle kente gelen Y.Ö.´yü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve kol çantasında yapılan aramalarda 760 sentetik ecza grubu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-05-03 15:05:03
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