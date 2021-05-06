Gazeteci Burhan Kazmalı, koronavirüsten yaşamını yitirdi

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Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da gazeteci Burhan Kazmalı (61), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentteki Atakent gazetesinin imtiyaz sahibi Burhan Kazmalı, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kazmalı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yalova´da daha önce yerel gazetelerde çalışıp, ajansların temsilciliklerini de yapan Kazmalı´nın vefatıyla ilgili Yalova Valisi Muammer Erol, başsağlığı mesajı yayımladı. Erol, mesajında, "Basın mensubu Burhan Kazmalı korona hastalığına yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah´tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-05-06 08:12:50



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