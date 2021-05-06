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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı

İHA

Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı

COVID19 tedbirleri kapsamında hayata geçen “tam kapanma” süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Polis noktalarında denetimlerini sürdüren Emniyet güçleri, emniyet kemeri ve maske kurallarına uyan sürücülere teşekkür ederken, izin belgelerini geçerlilik süresi ve yapılması gerekenler konusunda uyarıyor.
COVID19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma nedeniyle polis kontrol noktalarında sıkı denetim yapılıyor. Özellikle şehir girişleri ve ana arterlerde durdurdukları araçları tek tek kontrol eden ekipler, sürücü ve yolcuların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen muafiyet kapsamında olup olmadığını inceliyor.
Polis noktalarında emniyet görevlileri sürücülere, trafik kuralları ile salgın kurallarına uyulmasını istedi. Emniyet güçleri vatandaşları görev belgesi konusunda da uyararak, “Görev belgeleri 7 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. Ayın 7’sinden sonra edevlet üzerinden kişisel olarak görev belgesi çıkartılacak. Ayın 7’sinden sonra manüel belgeler geçerli olmayacak. Eğer sistemde bir yoğunluk yaşanması durumunda da iş yeri sahibi manuel olarak görev belgesi düzenleyecek. Ama bu belgenin de 3 günlük geçerliliği olacak.
Öte yandan yolculuklar sırasında trafik kurallarına ve salgın kurallarına uyulması oldukça önemlidir” hatırlatmalarında bulundular.

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