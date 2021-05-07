Manavlar denetlendi, salgın uyarı hatırlatıldı

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için denetimlerini sürdürüyor. ekipler son olarak, market ve manav reyonlarına denetimlerde bulundu.

Altınova Belediyesi Zabıta ekipleri, market ve manavlardaki tezgah ve reyon fiyatlarıyla, etiket denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca esnafı ve vatandaşları salgın kurallarına uymaları konusunda uyarırken, belirlenen kurallara uyulmasını istedi.

Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle COVİD19 kuralları da dikkate alınarak denetimleri arttırdıklarını ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri konusunda uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Zabıta Amirliğine bağlı tüm ekiplerimiz Ramazan Ayında da teyakkuzda. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

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