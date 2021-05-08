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(Özel) Annesi terk etti 15 senedir otizmli yeğenine annelik yapıyor Cemile Atik: “Annelik doğurmakla olmuyor bakıp büyüten annedir"

İHA

(Özel) Annesi terk etti 15 senedir otizmli yeğenine annelik yapıyor Cemile Atik: “Annelik doğurmakla olmuyor bakıp büyüten annedir"

Yalova’da yaşayan 57 yaşındaki Cemile Atik, 5 yaşında annesi tarafından terk edilen otizmli yeğenine 15 senedir annelik yapıyor.
20 yaşındaki otizmli Gizem Karaduman, 5 yaşındayken annesi tarafından terk edildi. Kendi kızı gibi çocuğa sahiplenen hala Cemile Atik, 15 yıldır yeğeninin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
3 yaşındayken otizm teşhisi konulan Karaduman’ı annesinin terk ettiğini ve babasının ise rahatsızlığından dolayı bakamadığını kaydetti. Bu nedenle çocuğa sahip çıktığını anlatan Atik, “Annelik doğurmakla olmuyor bakıp büyüten annedir” dedi.
Eşini yıllar önce kaybeden Atik, yeğeninin yanı sıra 2 erkek çocuğuna yıllarca tek başına baktığını söyledi. Çocukları büyüyene kadar sıkıntılar çektiğini kaydeden Atik, “Çok zorluk çektim. Çünkü eşim başımda değildi. Ben ona kendi emekli maaşımla baktım. Parasında asla değilim helal olsun” diye konuştu.
Yeğeninin hastalığının ağır geçtiğini anlatan Atik, “İlk başlangıcı 3 yaşındayken başladı. Havale geçirdi. Git gide daha da geriledi hastalığı. O sırada Gizem’in annesi yanındaydı ama yine ben bakıyordum. Gizem’i hastaneye götürdüler annesi başında yoktu. Bırakıp gitmiş. Bir hafta yoğun bakımda yattı. Yine ben yanındaydım ben baktım. Kimseye muhtaç etmedim” ifadesini kullandı.
Yeğenini çok sevdiğini ve Gizem’e sahip çıktığı için bir dernek tarafından yılın annesi seçildiğini de kaydeden Atik, “Ben kızıma aşığım onu çok seviyorum. Gizem sayesinde beni yılın annesi seçmişlerdi. Çok şaşırmıştım, mutlu olmuştum. Başıma taç takmışlardı. O gün sokaklarda o taçla gezmiştim. Kimse çocuklarını terk etmesin. Herkes çocuğuna düzgün baksın. Hep sevsinler çocukları. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı.

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