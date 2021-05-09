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Başkan Oral: "Cennet annelerin ayaklarının altındadır"

İHA

Başkan Oral: "Cennet annelerin ayaklarının altındadır"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, annelerin hakkını bir gün hatırlamakla ödenmeyeceğini söyledi.
Anneler Gününü kutlayan Başkan Oral, “Her türlü fedakârlıkta bulunarak, bizleri dünyaya getirip, büyüten annelerimizi yılın 365 günü baş tacı yapmalıyız. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' sözü ile İslam dininin kadınlarımıza ve annelerimize büyük önem verdiğini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Bizim için bütün kadınlar en az annelerimiz kadar değerlidir. Bütün evlatlara, eşlere ve erkeklere sesleniyorum. Onları unutmayın, her gün hatırlayıp, sevip, saydığınızı gösterin” dedi.
Dr. Metin Oral, annelerin bir günde hatırlanamayacak kadar büyük bir değer olduğunun altını çizerek, “Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Yüce dinimiz, anneye ‘öf’ bile demeyi yasaklamıştır. Hayata gelişimize sebep olan annelerimizin bu önemli günde kalbini kazanmak, hayır duasını almak yapılması gereken en doğru davranışlardandır. Onları ziyaret edip sevindirmek, vefat etmişlerse arkalarından dua etmek evlât olarak en önemli vazifemizdir. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyor, daha nice senelere, sevdiklerinizle hep birlikte mutluluk içinde ulaşmanızı diliyorum” diye konuştu.

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