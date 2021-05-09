Başkan Oral: "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

İsrail polisinin Mescidi Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda 205 kişinin yaralandığı olayla ilgili tepkiler çığ gibi büyüyor. Altınova Belediye Başkanı Dr. Oral, İsrail'in, Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı.

Türk Milletinin her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerinin yanında olacağının ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Oral, "Yazıklar olsun! İsrail’in mübarek ramazan ayında başlattığı sistematik şiddet artarak sürüyor. İsrail polisi, Mescidi Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. ‘Kudüs, coğrafi değil imanı bir meseledir’ demişti. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 'Elbet bir gün bu zulümde bitecek! Kudüs, Müslümanların istiklâlidir ve asla sahipsiz değildir' demişti. Mazlum ve masum Filistinli kardeşlerimiz bilsinler ki her zaman onların yanındayız" dedi.

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