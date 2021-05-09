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Eşini kaybeden anne, çobanlık yaparak kızını okutuyor

DHA

Eşini kaybeden anne, çobanlık yaparak kızını okutuyor


Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA) YALOVA´da eşini kaybetmesinin ardından hayvan sürüsünün başına geçen Şükriye Geçer (42), biri lisede okuyan iki çocuğu ile yaşamını sürdürüyor. Çocuklarına anne-babalık yapan, aynı zamanda sürü ile ilgilenen Geçer, 18 yaşındaki kızının bu yıl lise eğitimini tamamlayacağını söyledi.
Yalova´da, merkeze bağlı kırsal Samanlı Mahallesi´nde yaşayan Şükriye Geçer, 4 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından sürülerin başına geçti. Çobanlık yapmaya başlayarak, 2 çocuğu ile birlikte geçimlerini sağlayan Geçer, şu an 4 büyükbaş ve 190 küçükbaş hayvanlı sürüye bakıyor.
Kendi ayakları üzerinde durduğunu belirten Geçer, el birliği ile tüm zorlukları da aştıklarını dile getirdi. Askerden gelen 26 yaşındaki oğlunun da kendisine destek olduğunu, 18 yaşındaki kızının da bu yıl lise eğitimini tamamlayacağını söyleyen Geçer, "Eşimi kaybetmenin ardından sıkıntılı bir dönem geçirdik. Hem çocuklarıma, hem de hayvanlarımıza annelik yaptım. Hayvanlarımız da benim çocuklarım. Elbette sıkıntılarımız oluyor bazı zamanlar fakat üstesinden gelebiliyoruz. Hem anne hem baba olmak zor bir durum." dedi.
'ANNELİK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'
Hayvancılığın yanı sıra bahçe işleriyle de uğraştığını söyleyen Geçer, evini geçindirmek için mücadele ettiğini ifade ederek, "Sabah kalkıyorum, kızımı okula gönderiyorum, daha sonra hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Bahçe işim varsa bahçeye çıkıyorum. Bunun yanında ev işleri ile uğraşıyorum. Hayvanlardan gel eve, evden çık hayvanlara, çocuklara. Anne olmak sabır, merhamet, şefkat, sevgi her şeydir, yani anne olmak çok güzel bir duygu. Annelik hiçbir şeye benzemez. Her şey evlatlarımız için. Bütün annelerimizin Anneler Günü´nü buradan kutluyorum, hepsine kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum." diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-05-09 10:46:54

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