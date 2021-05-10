İsrail yüzlerce araçlık konvoyla protesto edildi

İsrail polisinin Mescidi Aksa'da cemaate saldırması, Yalova’da yüzlerce aracın katıldığı konvoyla protesto edildi.
Yalova’daki sivil toplum kuruluşlarının organizesinde yüzlerce aracın katıldığı konvoy ile İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi. 90. Yıl Spor Salonu önünden başlayan konvoya katılan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı. Çiftlikköy ilçesine kadar giden konvoy, daha sonra yeniden kent merkezine döndü. Protesto gösterisi 90. Yıl Spor Salonu önünde sonlandırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.