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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Aileleri ve gazilere ziyaret

İHA

Şehit Aileleri ve gazilere ziyaret

Altınova ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, Ramazan bayramını kutladı.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Vatandaşların Ramazan bayramını kutlayan Başkan Oral, “Mescidi Aksa’da yaşanan olaylardan dolayı bayrama buruk giriyoruz. Ramazan bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Biz her zaman şehit ailelerinin yanındayız, onların emrindeyiz. Bir sıkıntıları olduğunda, bir dertleri olduğunda ilk olarak yanlarında bizi bulacaklar. Bu açıdan şehit ve gazi ailelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı düzenli olarak ziyaret etmekteyiz” dedi.
Salgından ve dünya üzerindeki Müslümanların yaşadığı acı olaylardan dolayı hüzünlü bir bayrama girildiğini ifade eden Altınova Kaymakamı Özyiğit ise, “Başta Mescidi Aksa’da olmak üzere tüm Müslümanların acısının dinmesini bekliyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birliği ve dirliği için seve seve şehit ve gazi olan kardeşlerimize, onların ailelerine bizim her zaman bir minnet borcumuz var" dedi.
İlçe protokolü, ziyaretlerinde salgına yönelik kuralların titizlikle uyulması yönünde vatandaşları uyardı.

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