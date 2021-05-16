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Genç güreşçiler, müsabakaların ertelenmesine rağmen antrenmanlara devam ediyor Pehlivanlar her şeye rağmen çalışıyor

İHA

Genç güreşçiler, müsabakaların ertelenmesine rağmen antrenmanlara devam ediyor Pehlivanlar her şeye rağmen çalışıyor

Altınova Belediyespor Güreş Takımı, antrenmanlarını aralıksız devam ediyor. Genç sporcular güne, Hersek Plajında sabah sporu ile başlayıp Hersek Er Meydanında yağlı antrenmanla devam ediyor.
Kaan Kaya ve Burak Kaya eşliğinde çalışmalarına aralıksız devam eden Altınova Belediyespor Güreş Takımı, müsabakalara ara verilmesine rağmen antrenmanlarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor. Korona virüs salgını sebebiyle müsabakaların yapılamadığını hatırlatan Altınova Belediyespor Güreş Takımı Hocaları Kaan Kaya ve Burak Kaya, “Ancak biz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Takım olarak, kondisyonumuzun, tekniğimizin ve gücümüzün üst seviyelerde olması için antrenmanlarımızı doğayla iç içe olan Hersek Bölgesinde sürdürüyoruz. Bize her türlü desteği sağlayan ve antrenmanlarımıza katılarak bizimle spor yapan Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Salgın kuralları çerçevesinde, tüm olumsuz durumlara rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden sporcuları kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Gençler bizim için çok önemli. Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz. Çok başarılı ve umut vadeden sporcularımız var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Gençlerimize elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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