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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı

İHA

Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı

Yalova’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kurulan barikattaki polis aracına ve otomobile çarptı. Kazada polisten kaçan sürücü hafif şekilde yaralandı. Karşı şeritten kazaya bakan sürücünün kullandığı minibüs ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, YalovaKocaeli Karayolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 34 ZJ 6881 plakalı otomobil sürücü Ö.K polisten kaçmaya başladı. Yalova merkeze gelen sürücü burada ara sokaklara girdikten sonra yeniden YalovaKocaeli Karayolu’na girdi. Daha sonra Kocaeli istikametine seyreden sürücü, kendisini durdurmak için kurulan barikata, ardından da 77 A 4621 plakalı polis aracı ve Süleyman Çeken yönetimindeki 34 PCV 39 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralan Ö.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan Ö.K kaza sonrası hafif yaralandı.

Otomobiline çarpılan sürücü Süleyman Çeken, yaşadığı olayı, “Polis ışıklarını fark ettim. Hızlıydım, polis aracını ters görünce şaşırdım. Uygulama noktası yoktu burada. Polis durdurdu beni, zor durdum. Dörtlüleri yak dedi. O anda zaten polis havaya ateş etti. Polisi ezebilirdi, ona çarpmamak için direksiyonu kırdı, polis aracına çarptı, sonra da bana. Ucuz kurtardık” diyerek anlattı.

Kazaya bakan sürücü kaza yaptı

Öte yandan kaza bölgesinden geçen Burak Özdemir yönetimindeki AK Parti İl Başkanlığı’na ait 77 AK 001 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tel örgülerinden geçerek ağaca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücünün diğer kazaya bakarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

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