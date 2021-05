Altınova’da “Evde Sağlık ve Bakım”da büyük başarı. 5 yılda 5 bine yakın işlem gerçekleştirildi İyi olacak hastanın doktor ayağına gidiyor

“İyi Olacak Hastanın Doktor Ayağına Gelir” atasözü Yalova’nın Altınova İlçesi’nde Belediye Başkanının doktor olmasından dolayı neredeyse her gün hayata geçiyor. Altınova Belediyesi, ücretsiz olarak gerçekleştirdiği binlerce işlem ve yüzde 90’ları aşan memnuniyet oranıyla dikkat çekiyor.

Altınova Belediyesi, Gönül Köprüsü Evde Bakım Projesi ile ilçe genelindeki yaşlıların ve bakıma ihtiyacı olanların mutluluk kaynağı oldu.

Altınova Belediyesi, ücretsiz olarak sunduğu evde sağlık, hasta nakil, kişisel bakım ve temizlik hizmetleriyle yaşlılar ve özellikle de sağlık problemleri yaşayan vatandaşların hayatını önemli oranda kolaylaştırıyor. Evde Sağlık ve Bakım Birimi, “Altınova Belediyesi Gönül Köprüsü Evde Bakım Projesi” kapsamda 5 yılda 5 bine yaklaşan işlem gerçekleştirerek anlamlı bir başarıya da imza atmış durumda.

“İyi Olacak Hastanın Doktor Ayağına Gelir” sözü Yalova’nın Altınova İlçesi’nde tam 5 yıldır kelimenin anlamıyla her gün hayat buluyor. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ın doktor kimliği nedeniyle özellikle üzerinde durduğu önleyici sağlık ile yaşlılar ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara evde sağlık, hasta nakil, kişisel bakım, onarım ve temizlik hizmetleriyle kelimenin tam anlamı ile derman oluyor.

16 Mayıs 2016 tarihinde Evde Sağlık, Hasta Nakil, Bakım, Temizlik hizmetlerinde 5 yıllı geride bırakmaya hazırlanan Altınova Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, onların yaşamlarına konfor ve kalite katıyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, evde sağlık, hasta nakil, kişisel bakım, temizlik, onarım, hijyen malzemesi desteği hizmetlerindeki özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı özellikle ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Altınova’nın büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Başkan Dr. Metin Oral, “Evde sağlık ve bakım hizmetlerinde yüksek memnuniyet oranı bizleri de çok memnun ederken, sorumluluklarımızı daha da artırıyor. Hizmet kalitemizi artırmak, hizmet alanımızı genişletmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Başkan Dr. Oral, Altınova’da tek bir vatandaşın kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceklerini de belirterek, “Özellikle başta yaşlılarımız olmak üzere kadınlar, çocuklar, gençler, engelli vatandaşlarımız ve hatta can dostlarımız sokak hayvanları huzuru ve mutluluğu bizim için çok çok önemli. Daha mutlu ve daha huzurlu Altınova için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

5 hizmet süresini geride bırakmaya hazırlanan Altınova Evde Sağlık ve Bakım Birimi, bu süreçte 2644 evde sağlık, 734 hasta nakil işlemi, 276 ev temizliği, 243 kişisel bakım, 412 ayni yardım bulundu.

Altınova Belediyesi, evde sağlık, hasta nakil, kişisel bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise kendilerini yalnız bırakmayan belediye ekiplerinden duacı.

