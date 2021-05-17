Altınova Meclisi’nden İsrail’e kınama

İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi

Altınova Belediye Meclisinde mayıs ayı oturumları başladı.

Altınova Belediye Meclisi, Mescidi Aksa’ya yaptığı saldırılar ve Müslümanlara uyguladığı orantısız güç kullanımı ile şiddet sebebiyle İsrail’i kınadı.

Mecliste konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Meclisimizin ortak kararı ile Kudüs'ü kan ve gözyaşına boğan terör devleti İsrail'i bir kez daha şiddetle kınıyoruz” dedi.

Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Birol Bayram, Ali Saruhan, Hasan Karabacak, Şaban Cineviz, Erol Aydın, Hüseyin Ekin ve İlknur Bayraktar gündem maddeleri üzerinde çalışırken, meclise gelen konular görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

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