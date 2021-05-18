Leylekler Altınova’da

Kuşların göç güzergâhında bulunan Altınova, leyleklere ev sahipliği yapıyor. Leylekler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sürüler halinde kuzeye göç eden leylekler, Altınova ilçesinde konaklamaya başladı. Leylekler, her göç döneminde ilçede mola vererek dinleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.