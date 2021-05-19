Altınova’da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Doğalgaz, internet, MOBESE, içme suyu hattı, elektrik hatlarının yer altına alınması gibi önemli çalışmalar sebebiyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Alt yapı çalışmaları, olumsuz hava şartları ve salgının etkisiyle ham madde sıkıntısının yaşanmasından dolayı yol çalışmaları yapamadıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yapılan çalışmalarla en kısa zamanda yol sorununun aşılacağını söyledi. Ellerinde olmayan sebepler nedeniyle vatandaşların yaşadıkları rahatsızlıktan dolayı son derece üzgün olduklarını dile getiren Oral, Biz yol medeniyettir şiârından hareketle bütün yolları Altınova’ya yakışır hâle getireceğiz. Marka kent olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken ihtiyaçları da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Sabırları için değerli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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