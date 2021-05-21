Yalova Emniyeti’nden huzur operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından meskun mahallerde silahla ateş açarak halkın mal ve can güvenliğini tehlikeye sokan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Polis meskun mahallerde ateş edilme olaylarının önüne geçmek için düğmeye bastı. 2 ikamet ve 3 işyerinde eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 13 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

F.Y, Ü.Y ve S.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Aramalarda ayrıca Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerinden 263 paket çeşitli markalarda makaron, 20 paket pipo tütünü, 35 kilo kıyılmış tütün de ele geçirildi.

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