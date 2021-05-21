Altınova’da marketlere denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeleri “Dinamik Denetim Modeli “ile denetleyen Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki marketlerde fiyat ve raf ömrü denetimleri yaptı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, marketlerde fahiş fiyat ve raf ömrü denetimi yaptı. Denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı, gramaj ve raf ömrü kontrolleri de yapıldı. Ekipler, ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerine baktılar.

Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri konusunda uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.