Yalova Çiftlikköy’deki hazine arazisi 8 milyon 620 bin liraya satıldı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çiftlikköy Küçük Sanayi Sitesi yanında bulunan 7 bin 746,33 metrekare yüzölçümlü hazine arazisinin satışını gerçekleştirdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki özelleştirme kapsam ve programında bulunan arazinin ihalesinin gerçekleştirdi. İhale sonucu taşınmaz 8 milyon 620 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı daha önce aynı yerin 2 kere daha satışını yapmıştı. İhaleyi kazanan kişilerin ise teminatlarını yakarak araziyi almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

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