Balıkesir’de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova’da yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova’da yakalandı

İHA

Balıkesir’de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova’da yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 68 yaşındaki sağır ve dilsiz kadının boynuna ip takarak bileziklerini gasp eden 2 zanlı Yalova’da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Münire Şengül’ün ikametine giren şüpheliler, yaşlı ve engelli kadını önce darp etti. Kadının boynuna ip geçiren zanlılar bileğindeki 2 altın bileziği de aldı. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde oturdukları belirlenen F.E. (19) ve A.T. (20) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Yalova’dan geçişleri sırasında yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, suçun işlendiği Balıkesir'e gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Laledere köyüne doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Laledere köyüne doğalgaz müjdesi
Yakup Acar Çevre Yolunda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Yakup Acar Çevre Yolunda çalışmalar devam ediyor
Terma City, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Terma City, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ...
Altınova pırıl pırıl
YEREL HABERLER Altınova pırıl pırıl
Sanal okul dergisi
YEREL HABERLER Sanal okul dergisi
Yalova’da silahlı kavga
YEREL HABERLER Yalova’da silahlı kavga
Maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı
YEREL HABERLER Maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı
Maske takma uyarısında bulununca darp edildi
YEREL HABERLER Maske takma uyarısında bulununca darp edildi
Altınova'da esnaf kahvaltıları devam ediyor
YEREL HABERLER Altınova'da esnaf kahvaltıları devam ediyor
Yalova Çiftlikköy’deki hazine arazisi 8 milyon 620 bin liraya satıldı
YEREL HABERLER Yalova Çiftlikköy’deki hazine arazisi 8 milyon 620 ...