Balıkesir’de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova’da yakalandı

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 68 yaşındaki sağır ve dilsiz kadının boynuna ip takarak bileziklerini gasp eden 2 zanlı Yalova’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Münire Şengül’ün ikametine giren şüpheliler, yaşlı ve engelli kadını önce darp etti. Kadının boynuna ip geçiren zanlılar bileğindeki 2 altın bileziği de aldı. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde oturdukları belirlenen F.E. (19) ve A.T. (20) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Yalova’dan geçişleri sırasında yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, suçun işlendiği Balıkesir'e gönderildi.

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